El Facsa Playas de Castellón "resucita" la Copa de Europa

Los aficionados al atletismo castellonense están de enhorabuena. Y es que la capital de La Plana acogerá, siete años después, la Copa de Europa de Clubes que tendrá lugar los próximos 23 y 24 de mayo. Una competición que "renace" toda vez que. precisamente en aquel 2029, tuvo lugar la última edición de una competición que fue interrumpida posteriormente por la pandemia de COVID y que no se había vuelto a celebrar.

El anuncio se ha dado a conocer en la mañana de este martes en el marco de la presentación de las nuevas presentaciones del Facsa Playas de Castellón (que vestirá una temporada más la marca valenciana Rasan) por parte del presidente de la entidad, Toni Escrig: “Se ha creado una fundación de clubes deportivos a nivel europeo que bajo el paraguas de la Asociación Europea de Atletismo va a iniciar la Copa de Europa otra vez. Nos llamaron diciendo si estábamos dispuestos a organizarla y con la colaboración de las instituciones vamos a hacerlo”, afirmó.

De esta forma, y en la que Escrig asegura que será "la gran cita del año", los playeros buscarán sus tercer título continental. Hasta la fecha han subido al primer escalón del podio en las temporadas 2016 y 2019, precisamente en la que disputaron "en casa"