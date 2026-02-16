CD CASTELLÓN

El Castellón vuelve a ser líder de Segunda 33 años después

La última vez que lideró la tabla a estas alturas fue en su último ascenso a Primera, en la temporada 1988/89

EFE

Castellón |

Los jugadores del Castellón felicitan a Álex Calatrava, autor del segundo gol ante el Deportivo
Los jugadores del Castellón felicitan a Álex Calatrava, autor del segundo gol ante el Deportivo | LaLiga

El Castellón es líder en solitario de Segunda división tras vencer 2-0 al Deportivo de La Coruña y tras la derrota del Racing de Santander y no ocupaba esa posición desde octubre de 1992, es decir desde hace más de 33 años.

El Castellón es primero con 48 puntos en la Liga Hypermotion, uno más que el Racing de Santander que perdió en Eibar. Dentro de dos jornadas ambos se medirán en el Skyfi Castalia.

El equipo albinegro ocupa su mejor posición desde la jornada 7 de la temporada 1992-93. Aquel 18 de octubre de 1992 el Castellón ocupó el liderato empatado a 11 puntos con Lleida y Racing de Santander en una liga en la que la victoria, entonces, contaba dos puntos, siendo líder en solitario la semana anterior.

Para encontrar al Castellón en la primera posición a estas alturas de la temporada hay que remontarse al último ascenso a Primera división en la temporada 1988-89, por lo tanto, hace 37 años. Aquel año el equipo de Castalia estaba entrenado por Luis Martínez García 'Luiche' y ascendió a Primera como campeón de Segunda división. En el Castellón jugaban históricos como Emilio Isierte, Pepe Mel, Jordi Vinyals, Javier Ibeas, Javi Valls o Antonio Manchado.

