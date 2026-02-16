El Villarreal reduce su ventaja en la zona Champions

El Villarreal ha visto cómo el Betis se le ha acercado a cuatro puntos en la lucha por los puestos de Champions después de una jornada en la que los amarillos han caído en Getafe y los verdiblancos se han impuesto en Mallorca.

Los amarillos han llegado a disponer de una renta de dos dígitos hasta hace pocas semanas, pero los últimos resultados han mermado considerablemente esa diferencia, metiendo a los andaluces en plena lucha por acceder a la máxima competición europea.

El Villarreal dispone, eso sí, de un partido 'extra' para aumentar su diferencia, ya que se enfrenta este miércoles al Levante en el partido que fue aplazado en su día. Si lo gana, recuperará el colchón de siete puntos que tenía antes de jugar en Getafe.

Respecto al choque del pasado sábado, Marcelino recordó que sus jugadores sabían de antemano el tipo del partido ante el que se iban a encontrar en el Coliseum y lamentó que fallaran en conceptos que estudiaron durante toda la semana. "Tuvimos un primer tiempo demasiado contemplativo, sobre todo en el aspecto ofensivo. No fuimos nada profundos ni constantes. No llegamos a la portería rival. Si no llegas al área, es imposible ganar. El rival fue más veces que nosotros, pero tampoco tuvo ocasiones. Se aprovechó de un error absolutamente absurdo", señaló.