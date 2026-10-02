CD Castellón: Piqué no permite el desplazamiento masivo a Andorra

El desplazamiento masivo que la afición del Castellón tenía previsto realizar a Andorra se ha visto frustrado por decisión de Gerard Piqué, propietario del club del Principado, que ha decidido restringir la venta de entradas para evitar que los seguidores visitantes ocupen localidades fuera de la zona habilitada para ellos.

Esta medida deja al Castellón con apenas 200 entradas para el partido del próximo domingo 11 de octubre en el Estadi d'Encamp, pese a que más de 1.000 aficionados tenían previsto viajar. Las localidades se agotaron el jueves, en menos de cinco minutos desde su puesta a la venta.

El club albinegro ha mostrado su malestar por esta decisión a través de un comunicado. «El club no comparte esta decisión. Creemos en un fútbol de respeto, donde ambas aficiones pueden compartir grada con normalidad, como ocurre cada jornada en el SkyFi Castalia», ha señalado.

"Mejor no viajar"

La decisión dejará sin poder acceder al estadio a cientos de seguidores que ya habían organizado su viaje aprovechando el largo puente de la próxima semana. Por ello, el Castellón ha recomendado a quienes no dispongan de entrada que no se desplacen a Andorra, ya que no tienen garantizado el acceso.

La escasez de localidades también ha provocado numerosas críticas en las redes sociales, tanto por el reducido número de entradas disponibles como por el procedimiento de venta. Algunos aficionados incluso han denunciado que las localidades se