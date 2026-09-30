Gulacsi quiere más: "Me duele no tener puertas a cero con el Villarreal"

- Sus primeras sensaciones: “Llevo dos meses y he disfrutado de cada segundo. Es un cambio muy grande en cuanto al fútbol y en cuanto a la vida en España. Pero ahora estoy jugando y es todo positivo. Hemos logrado dos victorias consecutivas, pero nos falta mucho trabajo por hacer y muchos puntos por sumar”
- Cada vez menos trabajo: “En mis primeros dos partidos tuve mucho trabajo, mucho más que en los dos últimos. En estos últimos disfruté mucho. Mi trabajo no es sólo hacer paradas, sino organizar la defensa y no permitir que los rivales generen ocasiones, y lo hicimos mejor. Tuvimos más control del partido, y bien para conseguir eso”
- La idea de Iñigo: “Tiene una idea muy clara de lo que quiere. Es un técnico que quiere dominar los partidos, controlarlos y atacar lo más alto posible. Jugar como un equipo grande. Nuestro objetivo es conseguirlo, pero también ser más consistentes. En los últimos partidos lo hemos conseguido, pero al principio de temporada hemos tenido problemas cuando hemos perdido el control. Es un proceso y estamos progresando en ello”
- Puerta a cero: “Podemos mejorar en tener más porterías a cero, no hemos tenido ninguna y como portero me duele. Tenemos que ser más sólidos. En los últimos partidos nos han marcado dos goles, que puede pasar, pero hemos estado mucho mejor”
- Estilo similar en Alemania: “Es un estilo similar al que ya utilizábamos en Alemania, en un equipo que competía por plazas europeas. Hay algunos cambios y detalles, pero los mejores equipos son dominantes, y eso es lo que intentamos aquí. Estamos progresando. En Dortmund tuvimos una buena actuación ante un equipo muy grandes”
- Mucha calidad en el equipo: “Tenemos mucha calidad en el equipo, me impresiona desde las primeras sesiones. Vengo del tercer equipo en Alemania y el Villarreal que tercero la pasada temporada, con lo que puedo compararlo bien. Tenemos un nivel muy alto. Podríamos tener más puntos, pero hay cosas que mejorar. Tengo confianza en que será una temporada muy exitosa”
- Real Madrid y calendario que viene: “He jugado dos veces con el Leipzig, con un empate y una derrota, por lo que espero mi primera victoria. Estamos preparados y habrá que ver como vuelven los jugadores tras un parón tan largo. Llegan partidos muy difíciles, pero los podemos ganar. En Champions nuestro próximo partido en casa y tenemos que ganarlo, será muy importante. Pero de momento pensamos en el Madrid, una oportunidad de seguir jugando como lo estamos haciendo ante un gran equipo”