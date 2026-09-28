El Villarreal regresa al trabajo pendiente de Foyth y Comesaña

El Villarreal regresa este lunes por la tarde a los entrenamientos en este periodo de parón de selecciones, con el técnico Íñigo Pérez pendiente de la recuperación del defensa internacional argentino Juan Foyth y del centrocampista Santi Comesaña.

Tras tres días de descanso, el equipo trabajará desde este lunes hasta el próximo viernes de manera ininterrumpida, para descansar otra vez en el fin de semana.

Foyth, que se ha perdido los últimos partidos por lesión, se encuentra en la recta final de su recuperación e incluso podría haber sido convocado por su selección, opción que se descartó a última hora, con la idea de que el jugador llegue en las mejores condiciones a los próximos partidos.

En el caso de Santi Comesaña, el futbolista cayó lesionado en el partido contra el Málaga y habrá que ver su evolución durante la semana de sus problemas en el tobillo izquierdo.

El Villarreal continúa con las bajas de doce de sus futbolistas, convocados todos ellos con sus respectivas selecciones, por lo que el técnico trabaja solo con una decena de futbolistas disponibles de la primera plantilla, reforzados por varios jugadores del equipo filial.

El Villarreal volverá a competir el próximo 10 de octubre en el Santiago Bernabéu, enfrentándose al Real Madrid tras haber sumado dos victorias consecutivas en las últimas jornadas previas al parón.