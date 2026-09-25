La plantilla del Villarreal goza de tres días de descanso

La plantilla del Villarreal disfruta de tres días de descanso desde este viernes tras un intenso calendario de inicio de competición y tras arrancar un periodo de tres semanas sin competición de clubes ante la ventana de partidos internacionales de selecciones nacionales.

Tras arrancar el lunes con jornada de descanso y tener sesiones de entrenamiento martes, miércoles y jueves, la plantilla amarilla para viernes, sábado y domingo, según ha decidido su entrenador Íñigo Pérez en su planificación de trabajo semanal.

El entrenador del conjunto vila-realense ya apuntó tras el partido ante el Levante que este parón podría servir para que sus futbolistas pudieran desconectar de la presión del pobre arranque de temporada del equipo, si bien no era capaz de valorar si "ahora venía bien o mal parar" tras encadenar dos victorias en Liga.