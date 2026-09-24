Begoña Carrasco espera presentar en octubre el proyecto de la Manzana Albinegra

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha confirmado en Más de Uno Castellón de Onda Cero la inminente presentación del proyecto de reforma del entorno del Estadio Castalia. Se trata de la Manzana Albinegra, cuyo proyecto está consensuado con el CD Castellón y que espera presentar en octubre.

Faltará conocer la fecha de inicio de las obras y si estará acabada antes de que finalice la legislatura. "Terminada no sé si la vamos a tener porque debemos adaptarnos al calendario deportivo del club, pero empezada seguro", ha afirmado.

También ha citado el Parque Mérida, los vestuarios de Gran Vía, los Campos Federativos y el proyecto de ampliación del Chencho.