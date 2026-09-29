Nou Básquet y Esportiu Vila-real triunfan en la Lliga Valenciana

El NBF Castelló revalida título autonómico

El Fustecma NBF Castelló volvió a proclamarse campeón de la Lliga Valenciana femenina tras imponerse por 64-83 al Baloncesto Claret en una final que las castellonenses terminaron dominando con autoridad. El conjunto valenciano plantó cara durante buena parte del encuentro, pero el NBF fue aumentando su intensidad defensiva y marcó diferencias tras el descanso.

Un parcial de 10-19 en el tercer cuarto permitió a las castellonenses tomar definitivamente el control del partido y encarar el tramo final con una ventaja suficiente para asegurar el título. Brianna Monet Jackson fue elegida MVP de una final que permite al NBF sumar su cuarto campeonato, después de los conquistados en 2021, 2022 y 2025.

Las de Jaume Tormo arrancan este fin de semana la temporada oficial en liga Challenge y lo hacen como locales ante el Sparking Maristas

El EB Vila-real recupera el trono de la Lliga Valenciana de Tercera FEB

El EBV celebra su triunfo en la Lliga Valenciana | FBCV

En Tercera FEB, el Fundació Caixa Rural Vila-real se proclamó campeón tras imponerse por 65-61 al Jovens L'Eliana en la final disputada en Vila-real. El conjunto local volvió a conquistar un título que ya había logrado en 2023 y 2024, y que se le había escapado en la pasada edición.

El encuentro comenzó con un EB Vila-real dominador, aunque el conjunto valenciano reaccionó y llegó a ponerse por delante al inicio del segundo cuarto. Los locales recuperaron el control y alcanzaron una ventaja superior a los diez puntos, pero el L'Eliana volvió a meterse en el partido antes del descanso (42-34).

Tras el paso por vestuarios, el equipo visitante intensificó su defensa y consiguió igualar el marcador al final del tercer cuarto. La igualdad se mantuvo hasta los últimos minutos, cuando el EB Vila-real logró decantar el encuentro para cerrar el triunfo por 65-61.

Alfonso Ribera, reciente fichaje en su vuelta al club, fue elegido mejor jugador de la final.