El Castellón quiere volver a asaltar el liderato

El Castellón cierra la jornada en Segunda División visitando a otro candidato al ascenso, el Leganés, en un partido que llega en gran momento para los de Pablo Hernández. Los albinegros vienen de ganar por 5-0 al Tenerife y buscan en Butarque su quinta victoria consecutiva.

No obstante, el técnico del cuadro orellut ha advertido de la dificultad que entraña este encuentro tras una actuación tan colosal frente a los chicharreros. "Después de un partido tan bueno, una de las cosas más complicadas es repetir. Una de las cosas más difíciles en el fútbol es cuando un partido se te da redondo repetirlo, pero vamos a intentarlo", ha señalado Pablo Hernández.

El entrenador castellonense tiene muchas bajas, ya que no dispone de los internacionales Maty Orozco, Amir Saipi y Rodrigo Rego y de los lesionados Fabrizio Brignani y Jari Vlak.

El Castellón necesita ganar para seguir en lo más alto de la tabla, ya que la victoria del Eibar frente a Las Palmas sitúa a los vascos con dos puntos más que los albinegros a falta de lo que hagan éstos en Butarque.