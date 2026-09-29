El Castellón se viste de superlíder en Butarque

Nadie para al Castellón de Pablo Hernández. El equipo albinegro dio un nuevo golpe de autoridad en el cierre de la jornada al imponerse con total autoridad en cancha de uno de los rivales por el ascenso como es el Leganés. Los de la capital de La Plana ya han dejado de ser una sorpresa para convertirse en una realidad y en el equipo que marca el ritmo de la Liga Hypermotion.

El Castellón prolongó su gran momento de forma con un triunfo por 0-2 ante el Leganés que le permite conservar el liderato de Segunda División. Los de Pablo Hernández firmaron un partido muy completo, con goles de Israel Suero y Adam Jakobsen, y sumaron su quinta victoria consecutiva.

Tras un inicio complicado, en el que Matthys evitó el gol local y en el que Morata no acertó a rematar una clara ocasión, los albinegros se hicieron con el control del encuentro. Suero abrió el marcador en el minuto 24 con una brillante definición desde lejos, aprovechando un error de Luca Zidane, para firmar un golazo de una enorme calidad. El Castellón pudo ampliar su ventaja antes del descanso, pero no encontró el acierto necesario para "matar" el partiod.

Jakobsen sentencia y Matthys pone la rúbrica

Nada más comenzar la segunda parte, Jakobsen hizo el 0-2 tras una gran galopada y una brillante definición, premiando el dominio visitante. Los orelluts mantuvieron el control hasta que la expulsión de Mellot en el minuto 82 complicó el tramo final en un acción que acabó en pena máxima.

Podía llegar el sufrimiento que no habían sentido en todo el partido, ahora con la inferioridad numérica. Sin embargo, Matthys se convirtió en protagonista al detener el penalti a Álex Millán y asegurar una victoria que consolida al Castellón en lo más alto de la clasificación.

Los albinegros, con 19 puntos, aventajan en uno a un gran Eibar, que es segundo y el único equipo que sigue el ritmo de los albinegros. Y lo que es más importante, son ya cuatro puntos de diferencia respecto al tercero antes de recibir este próximo domingo al Ceuta en Castalia (18:30 h)