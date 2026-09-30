El Villarreal ya vislumbra el octubre más exigente

El Villarreal aprovechará el largo parón liguero para recuperar fuerzas de cara al exigente calendario que le espera. Octubre se presenta como una prueba de fuego para comprobar si el equipo de Íñigo Pérez consolida la mejoría mostrada en las jornadas previas al parón por los compromisos internacionales. En poco más de dos semanas, los amarillos deberán medirse a algunos de los grandes del fútbol europeo, además de afrontar dos derbis regionales de máxima exigencia.

El regreso a la competición tendrá lugar en uno de los escenarios más complicados del fútbol español. El Villarreal visitará el Santiago Bernabéu el próximo 10 de octubre, a las 21:00 horas, con el objetivo de dar la sorpresa. Un estadio en el que logró su última victoria en la temporada 2022/23, cuando un espectacular doblete de Chukwueze permitió a los castellonenses llevarse el triunfo.

La exigencia no dará tregua, ya que apenas tres días después llegará uno de los compromisos más importantes del curso. El Nápoles visitará el Estadio de La Cerámica en un encuentro decisivo para las aspiraciones europeas del Villarreal. Un tropiezo complicaría notablemente sus opciones de superar la fase de grupos y volvería a poner sobre la mesa el recuerdo del fracaso continental de la pasada campaña.

Tras este exigente inicio, el sábado 17 de octubre llegará el turno del Elche, que visitará La Cerámica en el primero de los dos derbis regionales que esperan a los amarillos en apenas una semana. Un enfrentamiento que se presenta especialmente complicado por su ubicación entre dos citas europeas de máxima dificultad.

La segunda tendrá lugar el martes 20 de octubre, cuando el Villarreal se desplace hasta Anfield para medirse al Liverpool, uno de los rivales más exigentes del continente y en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo.

El intenso calendario de octubre se cerrará con otro duelo de máxima rivalidad. El Villarreal visitará Mestalla para enfrentarse al Valencia, en un partido que, como sucede habitualmente entre ambos conjuntos, estará marcado por la intensidad y la exigencia competitiva.

De esta forma, los amarillos afrontarán un mes repleto de compromisos de máxima dificultad que servirá para comprobar hasta dónde llega la recuperación del equipo de Íñigo Pérez. Un tramo decisivo que también permitirá calibrar las verdaderas aspiraciones del Villarreal en una temporada en la que deberá compaginar la exigencia de LaLiga con sus compromisos europeos.