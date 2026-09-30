Un Castellón sin precedentes

El CD Castellón ha hecho historia con su victoria ante el Leganés (0-2). El conjunto albinegro se ha convertido en el único equipo invicto de Segunda División, ha firmado el mejor arranque de la categoría en los últimos 14 años, igualando los registros del Elche, y ha establecido el mejor inicio de sus 104 años de historia.

Los orelluts suman seis victorias y un empate en las siete primeras jornadas, con un pleno de triunfos en sus cuatro desplazamientos y cinco victorias consecutivas. Un balance que les permite aventajar en siete puntos al séptimo clasificado, fuera de la zona de promoción, y en cuatro al tercero, que marca el límite del ascenso directo.

Para encontrar un equipo que alcanzara los 19 puntos de los 21 posibles hay que remontarse 14 años, cuando el Elche logró esos mismos números y acabó consiguiendo el ascenso a Primera División. Un objetivo que también persigue el Castellón, que lleva más de 35 años alejado de la máxima categoría.

Matthys, Zamora de Segunda

El excelente momento del equipo también se refleja en sus estadísticas individuales y colectivas. Romain Matthys es el portero menos goleado del campeonato, con solo dos tantos encajados en los 630 minutos disputados. En el apartado ofensivo, el Castellón es el segundo máximo goleador de la categoría, con 14 tantos, uno menos que el Eibar.

Además, el conjunto albinegro ha superado su mejor arranque histórico, que databa de la temporada 1971/72, cuando logró seis victorias y un empate en las siete primeras jornadas y terminó ascendiendo a Primera. El equipo actual iguala aquel balance de resultados, pero lo mejora en el apartado goleador, con un tanto más en este inicio de campeonato.