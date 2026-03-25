Pau Navarro: El sueño del "xiquet" de la Vilavella

Pocos podían imaginar que a estas alturas, Pau Navarro, canterano amarillo de tan sólo 20 años, se hubiera erigido en el principal puntal de la defensa del Villarreal. Y es que si bien las lesiones de futbolistas en dicha zona (Kambwala, Costa, Foyth) le han abierto la puerta a tener la oportunidad, lo cierto es que esta la ha aprovechado de forma magistral para erigirse en un jugador clave de uno de los mejores equipos de la Liga..

El de la Vilavella debutó la pasada temporada en Primera de la mano de Marcelino con 19 años y desde el primer momento llegó para quedarse. Los elogios del asturiano a su madurez y predisposición no fueron en vano y fue acumulando minutos de calidad para sumar 19 partidos con el primer equipo y demostrar su valía. Esta campaña, tras un inicio irregular donde la llegada de Mouriño al lateral diestro le dejó con menos opciones de jugar, su situación ha ido cambiando con el paso de las jornadas. La lesión de Foyth abrió un hueco en el eje de la zaga y a Marcelino no le tembló el pulso a la hora de apostar por el canterano.

En este momento Pau, con un rendimiento sobresaliente que refrendó ante la Real Sociedad, pasa por ser el defensa más en forma de los amarillos: “Estoy viviendo un sueño. Estoy muy contento con la oportunidad que me está dando todo el mundo. Me cuidan, me quieren mucho y estoy muy agradecido a todo el club, el cuerpo técnico y mis compañeros. Juego en el equipo al que he venido desde pequeño a animar. Ojalá la temporada que viene estemos de nuevo en Champions”

“Estoy viviendo un sueño. Estoy muy contento con la oportunidad que me está dando todo el mundo. Juego en el equipo al que he venido desde pequeño a animar

Precisamente sobre la actual posición de la tabla, el defensa reconoce que la posibilidad de regresar a la Liga de Campeones está más que nunca en sus manos: “La clasificación está ahí. Nos vemos en una posición muy privilegiada y queremos continuar. Pero queremos acabar en la tercera plaza y en lo más alto posible, pero toda la ventaja que saquemos a lo que nos persiguen, mejor. Si es terceros, mejor que cuartos”

Lo cierto es que, pese a a no haber sido convocado de forma sorprendente por la selección sub 21, su nombre ya comienza a estar en el radar de no pocos equipos potentes. El futbolista renovó esta temporadacon el club hasta 2030 con una cláusula de 30 millones de euros

Escucha sus palabras tras la victoria del pasado fin de semana ante la Real Sociedad pulsando play en la fotografía principal