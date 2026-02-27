Pablo Hernández: "El de mañana es un partido especial que todo el mundo espera"

El CD Castellón se prepara para el gran partido de la temporada, el que mañana disputará en Castalia ante el Racing de Santander con el liderato en juego. Los albinegros quieren aprovechar su gran momento de forma para derrotar aun equipo cántabro que llega a Castalia con bajas importantes, especialmente en su delantera. El técnico castellonense, Pablo Hernández, espera un partido muy "especial" en el que su equipo ofrezcan su mejor versión.

Partido especial: “Es un partido especial que se vive con mucha intensidad. Todo el mundo está deseando que lleguen las 21 horas de mañana para que empiece a rodar el balón. Sabemos de la importancia del partido. Al final vale tres puntos igual que el resto, pero sí que es verdad que anímicamente nos pueden venir muy bien el poder seguir sumando de tres en el SkyFi Castalia con nuestra gente”

Sobre las bajas del Racing: “Nosotros también tenemos bajas. Es normal a estas alturas de la temporada. Tienen jugadores de calidad y no creo que eso les afecte en su idea de juego”.

Alternativas a Cámara: "“Cada jugador tiene sus características, pero nuestra idea no cambia. Juegue quien juegue, presionaremos igual y atacaremos igual”

Espera un Racing atrevido: "No creo que vengan a especular. Es un equipo que presiona alto y que te obliga muchas veces a jugar hacia atrás. Vendrán a por los tres puntos, igual que nosotros. En estas jornadas es muy difícil ganar. Debemos hacer muchas cosas bien para que el partido se juegue a lo que nosotros queremos”.