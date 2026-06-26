El nuevo Amics ya tiene su primer fichaje: Guillermo Mulero

El Amics Castelló incorpora a Guillermo Mulero (Madrid, 8 de mayo de 1997) como primer refuerzo para la temporada 2026-27. El escolta madrileño, de 1,91 metros de altura, se suma al nuevo proyecto castellonense tras una consolidada trayectoria en el baloncesto nacional y una amplia experiencia en las competiciones FEB.

Formado en la cantera del Real Madrid, Mulero creció en una de las generaciones más brillantes del baloncesto español, logrando numerosos éxitos en categorías inferiores. Entre ellos destaca la conquista de la Euroliga Júnior en 2015, formando parte del histórico equipo blanco junto a Luka Dončić.

Tras su etapa de formación, ha construido una carrera sólida defendiendo las camisetas de Óbila Club de Basket, Real Murcia Baloncesto, CB Carbajosa, CDP Ponferrada, Melilla Ciudad del Deporte y CB Getafe, acumulando también experiencia en Primera FEB, donde ha demostrado ser un jugador competitivo, fiable y con capacidad para adaptarse a distintos contextos de juego.

Durante la última campaña, Mulero fue una de las referencias ofensivas del CB Getafe, firmando unos promedios de 13,1 puntos, 3,2 rebotes y 2,5 asistencias por partido. Un rendimiento que confirma su facilidad para generar anotación, su lectura del juego y su versatilidad en ambos lados de la pista.

El nuevo jugador del Amics Castelló destaca por su intensidad, capacidad para asumir diferentes funciones y compromiso competitivo, cualidades que encajan plenamente con la filosofía del club y con los objetivos marcados para la próxima temporada.