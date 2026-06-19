Pichel renueva una temporada más con el Amics

Pocas semanas después de quedarse a las puertas del ascenso, el Amics Castelló y José Luis Pichel han llegado a un acuerdo para extender su vinculación una temporada más. De esta forma el joven "coach" madrileño seguirá al frente de la nave castellonense con la ilusión de liderar un proyecto que, esta vez sí, pueda alcanzar el objetivo de retornar a la Primera FEB

Tal y como el propi club informaba en su página web, la continuidad de Pichel refleja "apuesta por la continuidad y la estabilidad de un proyecto que mantiene intacta la ilusión de regresar a la Primera FEB". El técnico continuará desempeñando un papel clave en la confección de una plantilla competitiva, comprometida y alineada con la identidad y los valores de la entidad.

Por otra parte, José Luis Pichel se encuentra actualmente inmerso en la preparación del Campeonato de Europa Sub-20 que se disputará en Eslovenia, formando parte del cuerpo técnico de la selección española de la categoría. Una responsabilidad que reconoce la trayectoria y el trabajo que ha desarrollado en las últimas temporadas.

Con esta renovación, el Amics Castelló sigue avanzando en la planificación de la próxima campaña. Desde ya la dirección deportiva acelera en la confección el nuevo plantel toda vez que ya hay contactos para la renovación de algunos jugadores.