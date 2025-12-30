Mabil seguirá de albinegro hasta 2028

El Castellón ha ampliado el contrato de Awer Mabil hasta el 30 de junio de 2028, resolviendo así el futuro de un jugador cuyo vínculo con el club de la Plana finalizaba a a la conclusión de esta temporada.

Mabil se ha ganado la renovación con sus actuaciones en el año que lleva defendiendo la albinegra. Llegó en el mercado de invierno del pasado curso procedente de la primera división suiza y dio mucho nivel desde el inicio en la banda derecha del ataque castellonense.

Este curso también está siendo importante en los esquemas de Pablo Hernández después de superar un inicio con dudas. Mabil totaliza 30 partidos oficiales con el Castellón y es, ahora mismo, un jugador consolidado en el once inicial de los orelluts.