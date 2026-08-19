Kambwala buscará en Pamplona los minutos que le faltan en La Cerámica

A falta de que pueda producirse alguna venta relevante en los últimos días del mercado, el Villarreal da prácticamente por cerrado su capítulo de salidas con la cesión de Kambwala a Osasuna. El joven central franco-congoleño, perjudicado por la elevada competencia existente en el eje de la defensa tras la recuperación de Juan Foyth, ha decidido finalmente marcharse al conjunto navarro a préstamo. Su objetivo es disponer de los minutos que habría tenido más complicado conseguir esta temporada en La Cerámica.

Como ya contara Onda Cero, el Villarreal llevaba tiempo buscando un destino para un futbolista considerado de futuro por el club. Después de concretarse la cesión de Thiago Fernández al Levante, la operación de Kambwala era la siguiente en la agenda de la entidad castellonense, que valoraba positivamente la propuesta realizada por Osasuna. Sin embargo, la decisión definitiva correspondía al propio jugador, que ha valorado hasta el último momento la posibilidad de continuar en el proyecto amarillo.

Después de quedarse sin participar en la primera jornada y consciente de que la gran cantidad de centrales disponibles reducía considerablemente sus opciones de jugar, el futbolista ha considerado que lo más conveniente para su carrera era salir cedido durante la próxima temporada. De esta manera, busca evitar que su progresión se vea frenada. A sus 21 años, Kambwala llega además de un curso prácticamente perdido debido a una grave lesión muscular que requirió intervención quirúrgica.

La competencia en su posición también era elevada, con jugadores como Renato Veiga, Juan Foyth, Logan Costa y Pau Navarro, una circunstancia que hacía especialmente difícil que Kambwala pudiera disfrutar de continuidad en el Villarreal durante esta campaña.