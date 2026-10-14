La gran noche de Mouriño

Santi Mouriño vivió una noche soñada para cualquier futbolista. Protagonista con su equipo en el partido de Liga de Campeones ante el Nápoles, autor de un fenomenal golazo y MVP del duelo en una competición con la que esta temporada mantiene un idilio especial y en la que ya suma dos tantos.

El defensa uruguayo, que había perdido la titularidad en las últimas jornadas en detrimento del norteamericano Freeman, cuajó su mejor partido como amarillo. Contundente en defensa para mostrarse como un muro infranqueable ante los atacantes napolitanos, no dudó en desplegarse en ataque añadiendo acierto y desparpajo a su habitual potencia. Y fruto de ello llegó su golazo desde casi 30 metros que certificaba la remontada de su equipo.

"La verdad es que estoy muy contento. Necesitamos esta victoria. Habíamos hecho un gran partido en Dortmund, pero no pudimos llevarnos nada positivo. Esta vez supimos cumplir. Es una victoria anímica, creo que necesitamos esa victoria de Champions, necesitamos una victoria, volver a ganar después del partido del fin de semana contra el Madrid", afirmaba tras el encuentro un eufórico Mouriño.

Es una victoria anímica, creo que necesitamos esa victoria de Champions, necesitamos una victoria, volver a ganar después del partido del fin de semana contra el Madrid

Pese a no ser un habitual del gol, el charrúa firmó su tercer tanto desde su llegada al Villarreal. Y el segundo de la presente temporada tras el que anotó en la jornada inaugural de Champions en cancha del Borussia en Dortmund. Se convierte de esta forma y junto a Marc Bartra, en el defensa más goleador de la competición: "Es para estar feliz, primero por por ayudar el equipo, que eso es lo más importante. Y después, en lo personal, por hacer otro gol de Champions. La temporada pasada nos costó. En esta el primer partido perdimos y necesitábamos ganar en casa. Por suerte ganamos y esperemos seguir así", aseguraba.