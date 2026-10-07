Gerard: "No quisiera que llegase nunca mi adiós al Villarreal"

La renovación de Gerard Moreno será uno de los principales temas de futuro que el Villarreal deberá abordar esta temporada. El delantero de Santa Perpetua finaliza contrato en el próximo mes de junio y, evidentemente, no se trata de un jugador más. Referente máximo del equipo amarillo durante las últimas temporadas pese al problema por las continuas lesiones, se trata de una decisión importante de futuro.

Tras 328 partidos oficiales en el primer equipo del club , el catalán está a tan sólo dos de igualar a Santi Cazorla y entrar en el top 5 de la de la entidad. De la misma forma sus 132 goles le convierten de largo en el máximo anotador en la historia del club. A sus 34 años sigue siendo un jugador importante en los esquemas de Iñigo Pérez como la pasada temporada lo fue para Marcelino.

En declaraciones al diario Marca y en una entrevista que puedes escuchar aquí completa, el futbolista asegura que priorizará la opción amarilla a la hora de decidir su futuro: "Si te digo la verdad, ahora mismo no estoy nada preocupado, nada pensativo con este tema. Es verdad que conforme vayan pasando semanas y meses, pues igual me puede inquietar más o menos, no sé cómo me va a venir. Pero no es sólo cosa mía y soy muy consciente de que voy a priorizar siempre al Vila-real por todo lo que me ha dado y todo lo que han hecho por mí"

"Cuando tenga que llegar el momento pues nos sentaremos y si no, pues se acabará, porque al final todo tiene un final. A uno le cuesta imaginar cuándo va a ser y en mi caso yo no quiero que llegue nunca.

De la misma forma Gerard deja claro su cariño por el Villarreal para afirmar que no quiere que llegue "nunca" el momento de salir del club: "Cuando tenga que llegar el momento pues nos sentaremos y si no, pues se acabará, porque al final todo tiene un final. A uno le cuesta imaginar cuándo va a ser y en mi caso yo no quiero que llegue nunca. Pero vamos a ver cómo se dan estos meses, cómo sucede todo, la predisposición de ambas partes. Y a partir de ahí no creo que sea muy difícil, llevamos tantos años y hay tanta confianza entre ambos que se hablara de forma natural y, sea lo que sea, se hará"

El futuro dirá pero, pese a los problemas físicos de las últimas temporadas, cuesta imaginar un Villarreal sin Gerard Moreno.