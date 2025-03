Frederic Castelló: "Da igual fuera o en casa. O ganamos partidos o descendemos"

La temporada se le puede complicar a Amics Castelló si los resultados no empiezan a llegar de forma inmediata. En medio de una pésima racha de seis derrotas consecutivas, los de la capital de La Plana afrontan un duro compromiso este próximo sábado en Zamora, cancha de uno de los equipos revelación del campeonato esta temporada y que ya se impusieron en el Ciutat en la primera vuelta.

La derrota sufrida el pasado fin de semana en Castellón y ante el Cartagena, ha supuesto un duro revés para los intereses castellonenses ya que las plazas de descenso, tras el inesperado triunfo del HLA Alicante ante el líder Burgos, quedan a tan sólo un partido. De esta forma el conjunto castellonense ve desaparecer el colchón de seguridad que mantuvo durante gran parte de la temporada.

Ante este panorama no les queda otra que romper la nefasta dinámica que arrastran en este inicio de 2025. Y para ello necesitan mejorar sobremanera lejos del Ciutat, donde sólo han sido capaces de ganar un partido. Y este se remonta al pasado 1 de noviembre cuando se impusieron en Burgos al Tizona por un apretado 105-107.

El técnico del Amics, Frederic Castelló, deja claro que ya no queda margen de maniobra y que su equipo necesita sumar victorias de forma inmediata: "Si no ganamos descendemos. Sea en casa o fuera , hay que ganar y el primero es Zamora. Como Cartagena, la pasada semana donde deberíamos haber ganado en teoría. Estamos compitiendo bien pero no rematamos los partidos. El miedo a ganar nos está atenazando"

La mejor noticia para los castellonenses será el regreso de Charles Mindlend tras perderse el partido de la pasada jornada ante el Cartagena. El internacional camerunés, que se vio aquejado de una gripe A que le dejó muy mermado, no estará al 100% pero ya podrá ayudar a sus compañeros en un partido con tintes de trascendente.