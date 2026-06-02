Cipenga y Mabil, con Mundial y sin "play off"

El CD Castellón no podrá contar ni con Brian Cipenga ni con Awer Mabil para la promoción de ascenso a Primera. Los jugadores, como ya se esperaba, han entrado en las convocatorias definitivas de la RD Congo y de Australia respectivamente por lo que no podrán disputar con el equipo albinegro la eliminatoria ante el Almería que arranca este fin de semana. Tampoco estarían en la definitiva por el ascenso, en caso de que se clasifique el conjunto castellonense.

Especialmente significativa es la baja de Cipenga, que ha sido el mayor asistente del equipo 'orellut' en la temporada con nueve pases que han finalizado en gol, además de haber anotado seis tantos y ser el tercer máximo realizador. El congoleño termina contrato el 30 de junio y queda libre a partir de esa fecha.

Por su parte, Mabil jugará con Australia el Mundial. Aunque su papel con el Castellón no ha sido tan destacado, este año ha sido autor de tres goles y seis asistencias. El ex del Cádiz ha participado en una treintena de partidos, los mismos que su compañero aunque con menos minutos, ya que ha acumulado 1.721 por los 2.249 de Cipenga.

Junto a estas ausencias Pablo Hernández mantiene la duda de Meillot, que ha sido baja en los últimos dos encuentros por una lesión muscular. Un contratiempo que eso sí, no ha sido óbice para lograr la victoria en los dos últimos compromisos ligueros sin el francés