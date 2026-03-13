El FACSA Playas de Castellón liderará la selección española en el europeo de lanzamientos

El FACSA Playas de Castellón contará con seis de sus especialistas en la selección española que competirá en la Copa de Europa de Lanzamientos, que tendrá lugar en Nicosia (Chipre) este fin de semana. La entidad castellonense se consolida como el motor principal del equipo nacional tras los excelentes resultados obtenidos en el reciente Campeonato de España de Invierno.

La expedición española viaja con altas expectativas de resultados. En la categoría absoluta, destaca la presencia de Diego Casas en lanzamiento de disco. El atleta llega a Nicosia ocupando el primer puesto del ranking europeo de la temporada, lo que le sitúa como uno de los principales aspirantes al podio continental.

En lanzamiento de peso, la plusmarquista Belén Toimil buscará consolidar su posición entre las mejores de Europa y pelear por una plaza de finalista. Por su parte, Kevin Arreaga acude a la cita en la disciplina de martillo con el objetivo de confirmar su gran estado de forma y alcanzar los puestos de honor en la final europea.

La cantera del club también tendrá un protagonismo clave en Chipre. Rafael Mahíques (jabalina) y Andrea Sales (martillo), ambos de 19 años, llegan a la competición tras situarse en la tercera posición del ranking europeo Sub-23 en sus respectivas especialidades. Sus resultados en el nacional de invierno avalan su potencial para luchar por las medallas en su categoría.

De la misma forma la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha incluido a Toni Simarro, técnico del FACSA Playas de Castellón, en el staff técnico de la selección. Simarro acompaña a la expedición que partió desde Madrid este jueves 12 de marzo para coordinar la preparación final sobre suelo chipriota.