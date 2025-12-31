Cipenga no estará ante el Huesca al avanzar su país en la Copa de África

El Castellón no dispondrá del extremo Brian Cipenga en el encuentro ante el Huesca del próximo sábado 3 de enero tras avanzar la selección del Congo, con la que disputa la Copa África, a los octavos de final de la competición.

Cipenga ya fue baja en el encuentro ante el Cádiz con el que el Castellón despidió 2025 al estar ya concentrado con su selección para preparar el torneo.

Congo se medirá a Argelia el próximo martes 6 de enero en ronda de octavos de final, mientras que el siguiente partido del Castellón será el domingo 11 en el campo del Granada.

Al margen de la baja de Cipenga en el estreno del Castellón en 2026, Pablo Hernández cuenta con las dudas de los delanteros Jakobsen, que sigue trabajando en la recuperación de su lesión muscular, y NNick Markanich, que está con gripe.