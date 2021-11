La Cerámica vivirá su primer lleno desde la pandemia

Vila- real vuelve a vivir un ambiente de gala por primera vez y después de mucho tiempo con la visita de un histórico del futbol mundial como es el United. El conjunto británico llegará acompañado de 2.200 hinchas, lo que ha motivado que el partido sea clasificado de alto riesgo. Pese a ello, el intendente de la policía local de Vila-real, Ramón Martínez, confirmaba a Onda Cero la ausencia de incidentes en las primeras horas tras la llegada de los "hooligans": "Son una afición muy ruidosa y es cierto que beben mucho, pero en los precedentes con ellos no ha habido incidentes y esperamos que así siga hoy"

Una victoria castellonense abriría las puertas de la clasificación para la siguiente ronda. En caso de hacerlo por dos o más goles, esta ya sería matemática al superar el gol average particular con los ingleses tras perder por dos tantos a uno de Old Trafford en el encuentro de ida. De la misma forma, una victoria por la mínima también clasificaría a los amarillos siempre y cuando los el Atalanta no ganase en Berna al Young Boys. Por contra un tropiezo amarillo podría obligar a tener que ganar en la última jornada que los amarillos disputarán en Bérgamo.

Muchos tocados y dudas hasta última hora

La peor noticia para los amarillos es que llegan al partido con muchas dudas de jugadores tocados, en muchos casos futbolistas muy importantes y de la zona ofensiva. Cabe recordar que Gerard Moreno seguirá siendo baja , toda vez que el máximo goleador de la temporada, Danjuma, arrastra problemas tras recibir un golpe en el tobillo durante el partido con su selección que ya le hizo perderse el partido en Balaídos y que hace difícil su clasificación. Alcácer, autor del tanto en Old Trafford , tendrá que esperar su evolución por problemas musculares, como también son dudosos Asenjo y Capoue . Por su parte Coquelin y Yeremy arrastran molestias de diversas consideración .

Unai Emery no espera muchos cambios en un United que llega al partido tras la destitución de Solskjaer este pasado fin de semana: "No creo que vaya a haber muchos cambios en el United. Igual en Champions encuentran una motivación extra. Tienen mucho poderío. Tenemos que estar preparados para jugar contra Cristiano, Rashford, Fernándes, De Gea, MacTominay.... y esos van a estar en el terreno de juego"