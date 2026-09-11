El Castellón llega a Montilivi sin miedo al Girona

El Castellón se presenta en Montilivi con la tranquilidad que otorgan los resultados. El conjunto albinegro llega a la cita frente al Girona como líder en solitario de LaLiga Hypermotion, invicto después de las cuatro primeras jornadas y con diez puntos de doce posibles. Un comienzo que ya se ha convertido en el mejor del club en Segunda División en lo que va de siglo XXI.

El equipo de Pablo Hernández ha construido su buen inicio desde la competitividad y, sobre todo, desde la solidez defensiva. El Castellón únicamente ha encajado un gol en las cuatro primeras jornadas, una cifra que refleja la implicación de todo el equipo y que el técnico considera una de las claves del momento que atraviesan los albinegros.

Enfrente estará un Giroa recién descendido de Primera División, con futbolistas acostumbrados a competir al máximo nivel y con experiencia incluso en la Champions. Pero el Castellón no viaja a Girona con la intención de cambiar su manera de jugar ni de renunciar a su identidad: "Obviamente, jugar contra un equipo como el Girona, que hasta hace tres años jugaba la Champions, es una motivación extra. Pero este equipo compite contra cualquiera. Si queremos estar arriba, debemos competir contra cualquiera. Se ha demostrado que todos los equipos de la liga te pueden plantar cara" , afirma Pablo Hernández.

Un rival vertical

Castellón y Girona ya se midieron en pretemporada | CD Castellón

El técnico destacó las muchas virtudes del rival, especialmente su verticalidad: "Son jugadores muy verticales. Lo que hemos podido ver de ellos es que necesitan muy poco para hacer gol. También han encajado, pero las claves estarán en mantener la concentración defensiva, porque en pocos espacios te pueden hacer mucho daño. El otro día también demostraron en Gijón que tienen esa capacidad para sufrir".

El Castellón llega, por tanto, a uno de esos encuentros que sirven para medir hasta dónde puede llegar un equipo. El liderato es una recompensa al extraordinario comienzo, pero en el vestuario albinegro nadie quiere detenerse ahí. Montilivi aparece como un escenario de máxima exigencia y, al mismo tiempo, como una oportunidad para confirmar que este Castellón está preparado para competir también ante los grandes nombres de la categoría.