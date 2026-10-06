Buchanan regresa "tocado" y es duda para los próximos partidos

La presente fecha FIFA puede dejar su primera “víctima” en el Villarreal antes de visitar el Santiago Bernabéu. Y es que el canadiense Tajon Buchanan es seria duda para medirse al Real Madrid este sábado después de sufrir una lesión en el isquiotibial durante el último compromiso de Canadá ante Perú.

El extremo amarillo, que participó en la victoria canadiense por 2-0, ha tenido que abandonar la concentración de su selección y regresar a Vila-real. Allí será sometido a las pruebas médicas que deberán determinar el alcance exacto de la lesión y sus plazos de recuperación.

Buchanan no podrá participar en el próximo amistoso de Canadá frente a Estados Unidos y queda ahora pendiente de evolución. En el Villarreal cruzan los dedos para que la dolencia no revista gravedad y el internacional canadiense pueda llegar a tiempo a una de las citas más exigentes de un calendario especialmente duro como el que espera en este mes de octubre a los amarillos

Su presencia en el Bernabéu queda, por tanto, en el aire a falta de conocer el resultado de las pruebas médicas. El canadiense era poco menos que un intocable en este inicio de temporada para el Villarreal.

La afición amarilla agota las localidades para el Bernabéu

De la misma forma el Villarreal confirmó que sus aficionados han agotado todas las localidades de las que disponían para viajar a Madrid este próximo fin de semana. De esta forma serán 850 los hinchas amarillos los que estará en el graderío del Santiago Bernabéu el sábado desde las 21 h con la esperanza de ver el tercer triunfo azulejero en Primera en el coliseo blanco.