El baloncesto castellonense echa a andar este fin de semana

El baloncesto castellonense alza el telón este fin de semana con el estreno liguero de sus tres principales representantes en las categorías nacionales. Amics Castelló y CB Benicarló debutan en Segunda FEB, mientras que el NBF Castelló inicia una nueva aventura en Liga Challenge. Tres proyectos con novedades y objetivos diferentes que afrontan ya su primera gran prueba de la temporada.

El Nou Basquet busca crecer en la Liga Challenge

Jaume Tormo junto a la plantilla del NBF | NBF

El primero en entrar en acción será el NBF Castelló, que recibe el sábado al Sparking Truth Maristas Coruña desde las 17 h en el municipal de Grapa. El conjunto de Jaume Tormo llega al estreno con la confianza de haber revalidado la Lliga Valenciana y afronta su tercera temporada consecutiva en la segunda categoría nacional.

El equipo ha incorporado seis jugadoras, por lo que uno de los principales retos será comprobar cómo encaja el nuevo bloque con una base que mantiene a jugadoras como Laura Campos, Lourdes Ruiz, Lucía Jóvena, Judith Gómez y Aina Ferri. Enfrente estará un Maristas que debuta en la categoría tras lograr el ascenso.

Amics comienza el sueño del ascenso

A las 19 h llegará el estreno del Amics Castelló, que visita al Proinbeni UPB Gandía. El equipo de José Luis Pichel mantiene piezas importantes como Joan Faner, Eric Stutz, Diante Bah o Ken Issanza, aunque también presenta numerosas caras nuevas. El duelo supone además el primer derbi de la Comunitat Valenciana de la temporada en Segunda FEB.

Gandía viene de firmar 17 victorias y 11 derrotas el pasado curso y cuenta con un bloque preparado para volver a competir en la zona alta. Para Amics será una primera referencia para medir el nivel de un proyecto que aspira a dar un paso adelante y conseguir el ascenso que se escapó a última hora la pasada temporada

Benicarló busca asentarse en Segunda FEB

El Benicarló debuta en Ibiza | CB Benicarló

El último en debutar será el Intermáquinas Benicarló, que visita al Class Bàsquet Sant Antoni en Ibiza mañana desde las 19:30h. El reto es especialmente exigente ante un conjunto balear que ha disputado las tres últimas finales de ascenso a Primera FEB. Benicarló comienza una nueva etapa con Oriol Pozo en el banquillo, sustituto de Sergio Lamúa, y con una plantilla profundamente renovada.

Patrick Spencer, Jon Larrea, Guillem Vázquez, Álvaro Palazuelos, David Òrrit o Mateo Laguna son algunas de las incorporaciones de un equipo que tendrá que afrontar desde el primer día una prueba de máxima exigencia.

Los tres equipos llegan al estreno después de haber tenido ya competición oficial, con la Copa España en el caso de Amics y Benicarló y la Lliga Valenciana para el NBF. Pero este fin de semana comienza la competición que marca el verdadero pulso de la temporada. Tres estrenos y una misma meta: poner en marcha el nuevo curso del baloncesto castellonense.