Amics se comerá los turrones en la cima de la tabla

Amics Castelló se impuso este pasado fin de semana al CB Benicarló en un emocionante derbi que se decidió por tan sólo una canasta de diferencia (70-72). Los castellonenses, que pese al reciente derrota en Ibiza pasan por un buen momento de la temporada, firmaron su novena victoria para cerrar el año al frente de la clasificación. Puntuación que les permite empatar en el liderato con el Proinbeni UPB Gandía.

El equipo de José Luis Pichel firmó tres buenos primeros cuartos que les permitieron llegar con un colchón de seguridad al último y definitivo. Precisamente dicha renta hizo que se llevasen la victoria tras ser ampliamente superados en el último parcial por un mejor Benicarló que se impuso por un contundente 21-8 en el cuarto definitivo. Los benicarlandos a punto estuvieron de firmar una gran remontada pero, como diría el clásico, se ahogaron en la orilla.

Con el único objetivo del ascenso, los de la capital de La Plana siguen dando pasos con el objetivo de llegar en su mejor momento a la fase decisiva de la temporada. Y es que, inmersos en un grupo muy igualado y con pocas diferencias en la tabla, será en el playoff cuando se dilucide la suerte de la temporada.

Tras este partido llegará el parón navideño, siendo el Llíria el próximo rival castellonense el próximo cuatro de enero en el Ciutat. Cabe recordar que la entidad dirigida por Luis García aprobó recientemente la reconversión a SAD, por lo que se esperan cambios a diversos niveles en los próximos meses.

Alley abandona el Benicarló

En el bando cadufero, el derbi significó el adiós de una pieza importante como la del norteamericano, Ezekiel Alley. El escolta deja el conjunto del Baix Maestrat para firmar por el Caja 87, equipo que juega en el grupo oeste de la categoría.

De esta firma el Benicarló entra de nuevo en el mercado para suplir la baja de un jugador que era importante en su juego ofensivo y que promediaba 12'5 puntos, un 40% en triples y 4'2 rebotes por partido. Ha sido un final de año con cambios en el Maderas Sorlí Benicarló tras la salida de Ousmane Ndour ya ha sido sustituida por Massine Fall durante la pasada semana