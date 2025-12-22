El Villarreal cae en La Cerámica en Liga nueve meses después

Tras una primera vuelta prácticamente inmaculada en La Cerámica, el Villarreal vio cómo en el último partido del año y ante la visita del líder, le tocaba hincar la rodilla. Y es que la derrota ante el FC Barcelona (0-2) es la primera que sufren los castellonenses en casa esta temporada en el campeonato liguero.

Hasta la fecha el “submarino” acumulaba en casa siete victorias y un empate (2-2 ante el Betis), con 20 goles a favor y solo dos en contra: 22 puntos de 24 posibles hasta la derrota hoy ante el cuadro blaugrana. Unos números que convertían a los amarillos hasta esta jornada en el segundo mejor local, precisamente superado tan sólo por el cuadro blaugrana.

Una seguidilla de buenos resultados que se prolonga desde la pasada temporada. Y es que la derrota ante el equipo de la Ciudad Condal cierra la cuenta amarilla en una racha de seis encuentros sin conocer la derrota correspondientes al tramo final de la temporada pasada 2024/2025, y los ocho que ha sumado en la presente campaña 2025/2026. El fenomenal balance durante este periodo ha sido de 11 triunfos y tres empates.

De esta forma para encontrar la última derrota liguera del conjunto castellonense como local hay que remontarse al pasado 15 de marzo de este 2025, con el Real Madrid como verdugo tras imponerse por 1-2 en la 28ª jornada del pasado curso 2024/2025. Han pasado nueve meses y tras 14 partidos sin perder, los castellonenses se quedan a dos partidos de igualar su mejor racha en La Cerámica, que se remonta a la campaña 2008/09.