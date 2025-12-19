CD CASTELLÓN

Pablo Hernández, hospitalizado por un cólico renal

El técnico del Castellón está en observación y es duda para el partido frente al Cádiz

Castellón

Pablo Hernández
Pablo Hernández | CD Castellón

El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, se encuentra hospitalizado desde el martes por un cólico renal del que ya fue tratado la semana pasada, según ha informado el club.

El preparador orellut fue intervenido el pasado domingo y pudo dirigir a los albinegros frente al Mirandés, pero su estado de salud "se complicó ligeramente", según el comunicado emitido por la entidad castellonense.

De todas formas, el Castellón ha transmitido tranquilidad sobre su estado. "En estos momentos, Pablo Hernández evoluciona favorablemente y permanece bajo supervisión médica, siguiendo las indicaciones de los profesionales sanitarios".

No obstante, es duda para viajar al Nuevo Mirandilla. "La presencia de Pablo Hernández en el desplazamiento a Cádiz quedará supeditada a la evolución de su estado de salud en las próximas horas

