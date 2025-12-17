Villarreal: La Copa pasa por El Sardinero

Tras superar con no pocos problemas la eliminatoria previa ante el CD Antoniano, la Copa sube hoy un par de grados de dificultad para el Villarreal con su visita a Santander para medirse al Racing. El líder de Segunda se presenta como un duro escollo para los de Marcelino que, eso sí, están obligados a demostrar su superioridad sobre el terreno de juego.

Pese a que el asturiano asegura que la pronta eliminación de Champions no les cambia los planes respecto a La Copa, lo cierto es que esta cobra una nueva dimensión en Vila-real una vez saben en La Cerámica que su aventura europea ha tocado a su fin. Y La Copa, esa en la que los amarillos acumulan decepciones cada temporada, puede ser un buen bálsamo más allá de la excelente liga que están firmado los amarillos.

Las bajas en el centro del campo de Gueye y Partey, además del estado de forma de un Parejo que llega entre algodones y al que no se forzará pensando en el partido del fin de semana ante el Barcelona , harán que asturiano de la alternativa como titular al jovencísimo Maciá (17 años) en compañía de Comesaña. Poco más se guardará Marcelino que llega con importantes bajas a la cita copera.

Marcelino: "Espero mucha dificultad. Somos favoritos porque jugamos la Champions, pero a un partido hay que demostrarlo en el terreno de juego"

Marcelino advierte el nivel de un rival que afronta el partido con especial ilusión: “Llegan en una racha fenomenal. Promedian 2,5 goles por partido. En casa llevan seis partidos sin perder, con cuatro victorias. Son primeros con una ventaja considerable. Es un equipo que quiero mucho, pasé allí dos etapas fenomenales. Les deseo lo mejor . Con José Alberto están rozando el ascenso y ojalá lo logren. Espero mucha dificultad. Somos favoritos porque jugamos la Champions, pero a un partido hay que demostrarlo en el terreno de juego".