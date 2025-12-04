VILLARREAL CF

El Villarreal salva los muebles en la Copa

El equipo amarillo evita la eliminación ante el Antoniano en la tanda de penaltis

ondacero.es

Vila-real |

Buchanan, en una acción del partido frente al Antoniano
Buchanan, en una acción del partido frente al Antoniano | Villarreal CF

El Villarreal ha tenido que esperar a la tanda de penaltis para superar al Antoniano y sellar su pase a la tercera ronda de la Copa del Rey.

El equipo amarillo sufrió ante un equipo de Segunda RFEF que compitió y plantó cara hasta el final. No fue hasta la prórroga cuando marcó su gol, por medio de Ayoze. Un tanto que parecía romper de forma definitiva para resistencia de su rival.

Pero los sevillanos replicaron pocos minutos después y llevaron la eliminatoria a la muerte súbita. Ahí apareció Arnau Tenas para detener el lanzamiento que acabó siendo clave para la clasificación del conjunto groguet.

El Villarreal esperará rival el 9 de diciembre para una eliminatoria que disputará el 16, 17 o 18 del mismo mes.

