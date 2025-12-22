El VAR corta la racha albinegra

El CD Castellón cayó derrotado en Cádiz tras firmar seis victorias consecutivas. Fin a una excelente racha que llegó acompañada de polémica tras la anulación de un gol anotado por Alcázar, a instancias de VAR, por una más que rigurosa mano previa de Ousmane Camara. Y las reacciones, incluso de un siempre comedido Pablo Hernández, no se hicieron esperar.

El técnico castellonense, que vio el partido desde su casa al estar convaleciente de un cólico, explotó tras la decisión arbitral y colgó en su perfil de Instagram un historia con el siguiente mensaje: "No pudo ser, orgulloso del camino recorrido e ilusionado por lo que viene por delante... No soy de hablar ni excusarme en arbitrajes, pero solo espero que el señor Rubén Ávalos no vuelva a dirigir ni un partido más desde el VAR a nuestro club. Con el pan y la ilusión de un escudo no se juega ni se premedita"

En la misma línea el segundo técnico, Sergi Ripollés, expresó su incredulidad e la rueda de prensa posterior al choque: "Sinceramente, yo no la entiendo. Primero, remata (Camara) con la cabeza y una vez remata, le da en una mano que tiene pegada al pecho y, encima, el gol lo mete un compañero, no él. No sé que tiene que hacer con la mano. Pero bueno, han llamado para que la revisara y no podemos hacer nada".

Con este resultado el Castellón cierra el año con 31 puntos y en puestos de playoff de ascenso a Primera. Los de Pablo Hernández se sitúan así a tres puntos de la UD Las Palmas, que marcaría el ascenso. El 3 de enero , tras el parón navideño, recibirán en Castalia a la SD Huesca desde las 16:15 h