Carreteras

Arrancan las obras en Manuel para dotar de seguridad a los peatones en la CV41

Se ejecutará un paso de peatones y elementos que reduzcan la velocidad de los vehículos para mejorar la seguridad de las personas que usan esta zona para salir a caminar

Virginia Delgado

La Ribera |

Proyecto de la actuación en la CV 41 a su paso por Manuel

En Manuel, han comenzado las obras para ejecutar un paso de peatones que mejore la seguridad de la CV-41. En concreto, se restablecerá el acceso al Camino las Hoyas desde la calle Escritor Enric Valor.

La actuación, ejecutada por la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras, se había visto retrasada por la necesidad de priorizar las reparaciones de urgencia derivadas de la DANA en otras poblaciones.

El alcalde de Manuel, Cesar Carbonell, ha explicado que con esta actuación de se abrirá este paso de manera definitiva y segura para todos. Además, se genera una nueva zona de acera y una isleta para proteger a los peatones y canalizar mejor el tráfico. El objetivo es garantizar la seguridad de las personas que salen a caminar por la zona y reducir la velocidad de los vehículos que circulan por esta vía.

La actuación supone una inversión de 125.000 euros, financiados íntegramente por la Generalitat.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer