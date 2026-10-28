El PP de Alzira exige soluciones para el bloque de nichos del cementerio acordonado desde 2023

El Partido Popular de Alzira presentará hoy una moción con carácter de urgencia ante el pleno municipal para exigir soluciones en la zona de nichos "Sant Bernat" del cementerio. El acceso a este bloque está acordonado por el Ayuntamiento desde finales de 2023 por deficiencias estructurales graves, agravadas tras la DANA de 2024.

El portavoz popular, José Luis Palacios, denuncia que los afectados se enteraron por la prensa de que los nichos serán demolidos y reconstruidos con una ayuda estatal de 647.000 euros, pero siguen sin poder acercarse a sus seres queridos en fechas tan señaladas como la festividad de Todos los Santos.

Uno de los afectados, Pepe Grau, denuncia que pese a solicitar información al Ayuntamiento en reiteradas ocasiones no se les ha notificado nada.