Economía

Almussafes albergará una de las gigafactorías de vivienda industrializada más grandes de Europa

El Ayuntamiento y CECOTEC han firmado un protocolo de actuaciones para desarrollar este proyecto que generará 4000 puestos de trabajo

Virginia Delgado

La Ribera |

Firma del protocolo de actuaciones para impulsar la gigafactoría

Almussafes contará con una gigafactoría dedicada a la fabricación de vivienda Industrializada, una de las más grandes de Europa.

Se trata de un proyecto que va a desarrollar la empresa CECOTEC que prevé una inversión de 150 millones de euros y la creación de 4000 empleos.

El Ayuntamiento y la empresa han firmado esta semana un protocolo de actuaciones que establece el marco de colaboración para hacer posible el desarrollo de este proyecto estratégico, que queda supeditado a la tramitación y aprobación de los procedimientos administrativos oportunos conforme a la legislación vigente.

El alcalde de Almussafes, Toni González, ha explicado que la gigafactoría se desarrollaría en la ampliación del polígono industrial contemplada en la revisión del PGOU, actualmente a punto de ser aprobado definitivamente y supondría un importante avance en la estrategia municipal para diversificar el tejido productivo y asegurar el futuro industrial de la localidad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid