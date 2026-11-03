movilidad

Alzira acoge la presentación del PMoSira, el plan que definirá el futuro de la movilidad en la Ribera

Se han presentado el Borrador del Plan y del Documento Inicial Estratégico, un punto de partida abierto a la participación de los municipios de la comarca y de la ciudadanía

Luis Méndez

La Ribera |

Alfons Domínguez y Manuel Ríos en la presentación del PMoSira
Alfons Domínguez y Manuel Ríos en la presentación del PMoSira

El Archivo Municipal de Alzira ha acogido la presentación pública del Borrador del Pla (BP) y del Documento Inicial Estratégico (DIE) del Plan de Movilidad Supramunicipal del entorno del área urbana integrada de Alzira (PMoSira), un instrumento que tiene que definir el futuro de la movilidad a escala comarcal.

El acto ha reunido representantes de los ayuntamientos de la comarca, asociaciones, empresas, instituciones y ciudadanía interesada en la movilidad.

Los encargados de abrir la jornada fueron el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y el director general de Transportes y Logística de la Generalitat, Manuel Ríos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid