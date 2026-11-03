Alzira acoge la presentación del PMoSira, el plan que definirá el futuro de la movilidad en la Ribera

El Archivo Municipal de Alzira ha acogido la presentación pública del Borrador del Pla (BP) y del Documento Inicial Estratégico (DIE) del Plan de Movilidad Supramunicipal del entorno del área urbana integrada de Alzira (PMoSira), un instrumento que tiene que definir el futuro de la movilidad a escala comarcal.

El acto ha reunido representantes de los ayuntamientos de la comarca, asociaciones, empresas, instituciones y ciudadanía interesada en la movilidad.

Los encargados de abrir la jornada fueron el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y el director general de Transportes y Logística de la Generalitat, Manuel Ríos.