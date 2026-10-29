Programas de cribado de cáncer de mama, cólon y cérvix

Hoy vamos a hablar de tres programas de prevención del cáncer: el colorrectal, el de mama y el de cuello de útero. Pero no queremos quedarnos solo en las pruebas médicas. Queremos hablar de algo más cotidiano: por qué a veces nos cuesta cuidarnos, qué miedos tenemos y qué podemos hacer para no dejar nuestra salud siempre para mañana.

¿Por qué es tan importante participar en los programas de cribado de cáncer si me encuentro bien?

Vamos a lo práctico: ¿qué edades debería recordar la gente para cada uno de los tres cribados?

Empecemos por el cáncer colorrectal ¿Qué tiene que hacer una persona que recibe la invitación? ¿Es verdad que puede empezar la prueba en casa?»

Con la mamografía, algunas mujeres tienen miedo al dolor o a la radiación. ¿Qué les diríais?

Y el cribado de cérvix quizá sea el menos conocido. ¿En qué consiste y por qué es diferente?

Las excusas más frecuentes

¿Qué le diríais a alguien que tiene la carta en casa desde hace semanas y todavía no ha hecho nada?

¿Y si una persona tiene antecedentes familiares de cáncer o nota algún síntoma? ¿Debe esperar a que le llegue la invitación?

¿Un resultado normal significa que ya puedo olvidarme de la prevención?

La prevención no termina en una prueba

Hablemos de hábitos. ¿Podemos reducir el riesgo de cáncer con lo que hacemos cada día?

Acercar la prevención a las personas

¿Qué mensaje os gustaría que se llevara la población del Departamento de Salud de La Ribera?

«¿Qué pasa si me da miedo el resultado? A veces pienso que prefiero no saberlo

Para terminar, os propongo un reto: una frase para motivar a alguien que nos está escuchando de que participe»