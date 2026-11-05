Xixona busca la ayuda de Bruselas para la protección y promoción del turrón

Una expedición de productores de turrón, encabezada por la alcaldesa de Xixona, Isabel López ha defendido en Bruselas que el municipio con unos 8.000 habitantes, exporta a más de 90 países del mundo entero el turrón que se fabrica en la localidad.

Desde Xixona han viajado al Parlamento Europeo para buscar la ayuda suficiente que permita promocionar y proteger el turrón en una reunión con diputados de la Alianza de Socialistas y Demócratas.

La alcaldesa les ha informado de que la edición de 2026 de la Feria de Navidad, que se celebra durante el puente de diciembre, no recibirá ayuda económica de la Generalitat. "Nos pasa a Xixona y a todas las ferias que se organizan en esas fechas", ha justificado la regidora, quien ha indicado que el problema es que se quedan fuera por no poder justificar la subvención por el cierre presupuestario.

Por su parte, la diputada socialista en el Parlamento Europeo, Leire Pajín, ha explicado que en el próximo pleno se debatirá el informe de iniciativa en el que se solicita una actualización del reglamento de productos alimentarios que garantice el acceso a los fondos europeos y trabajar para que se incorporen las indicaciones geográficas protegidas (IGP), una protección de la que gozan el turrón de Xixona y el de Alicante.

Según Pajín, se busca reforzar la protección contra el fraude, reconocer su sostenibilidad y reforzar el papel de los productores.

Para la diputada, el turrón también es "marca España", por lo que ha impulsado la reunión con los representantes de Xixona para compartir la problemática del municipio a la hora de proteger el producto y recoger sus iniciativas.

Reunión en Bruselas | EFE

A la reunión han acudido también los miembros del Consejo Regulador del Turrón, Pasqual Lluís Sanchis García y Ana María Picó Filliol, la miembro de la Asociación de Fabricantes de Turrón, Derivados y Chocolate de la Comunitat Valenciana, María Francisca Llorca, el productor local de panettone Juan Francisco Asensio y el representante local de Aspe (Alicante), Antonio Prieto, además de otros diputados de la Alianza Socialista y Demócrata en el Parlamento Europeo.

Sanchis García ha planteado las dificultades de la nueva normativa de las IGP, dado que pequeños productores con marca propia que fabrican el turrón con su propia materia prima en fábricas de otras empresas pueden perder su nombre de la pegatina que busca proteger el producto, ya que se debe incluir el del productor, lo que puede hacer que algunos de estos pequeños productores se salgan de la indicación geográfica protegida.

"Celebramos que se apruebe Mercosur", ha añadido, dado que gran parte de las exportaciones van hacia Latinoamérica.

Mientras, Picó Filliol ha señalado que los precios del turrón en 1986 eran más altos que los actuales, algo que achaca a la distribución y el hecho de que éste sea un "producto gancho" de la época navideña. EFE