Vithas Medimar forma a 65 familias del Colegio Maristas de Alicante sobre el impacto que las pantallas y redes sociales tienen en la salud de los adolescentes

En el marco del proyecto Vithas Aula Salud Colegios, el Hospital Vithas Medimar ha organizado una sesión informativa dirigida a madres y padres del Colegio Maristas de Alicante, centrada en el uso de pantallas y redes sociales entre niños y adolescentes. La jornada, que ha reunido a alrededor de 65 asistentes, ha tenido como objetivo ofrecer herramientas y pautas actualizadas para acompañar a los menores en un entorno digital cada vez más presente en su vida diaria.

Por parte de Vithas, ha intervenido David Piñero, optometrista del centro, quien ha impartido una ponencia sobre los efectos del uso prolongado de pantallas en la salud visual, así como recomendaciones para prevenir la fatiga ocular y fomentar hábitos saludables en el entorno digital. Durante su intervención, Piñero también ha abordado la importancia de la ergonomía visual, la iluminación adecuada y la necesidad de realizar descansos periódicos para minimizar riesgos asociados.

La sesión ha permitido a las familias resolver dudas y compartir inquietudes sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo de sus hijos, fomentando un espacio de diálogo y formación orientado al bienestar integral de los menores.

Con iniciativas como esta, Vithas Medimar reafirma su compromiso con la promoción de la salud y la prevención, colaborando activamente con entidades educativas y sociales de la provincia.

Vithas Aula Salud Colegios, un programa formativo con el aval de Vithas

Vithas Aula Salud Colegios es un programa educativo desarrollado íntegramente por Vithas, totalmente gratuito e impartido por profesionales del grupo que busca formar a niños y adolescentes en autocuidado en salud, hábitos de vida saludables y primeros auxilios.

Los profesores, jefes de estudio, directores o los responsables de las AMPA que lo deseen ya pueden solicitar la organización de un taller en su centro educativo. Es muy sencillo: solo hay que rellenar un formulario online. A continuación, el equipo de Comunicación del hospital Vithas más cercano al colegio o instituto que ha hecho la solicitud contacta con la persona que lo ha enviado para coordinar tema, fecha y lugar de celebración de la jornada.