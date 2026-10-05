Transportes da otro paso para llevar el tren al aeropuerto con la aprobación del estudio informativo

El Ministerio de Transportes ha aprobado definitivamente el estudio informativo y el expediente de audiencia e información pública del “Estudio informativo complementario del proyecto de remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Alicante. Variante de Torrellano”, que próximamente se publicará en el BOE.

De esta forma se impulsan los trabajos para poner en servicio todo el tramo de la variante de Torrellano hasta la estación de Alicante, lo que permitirá desmantelar la vía ferroviaria costera entre San Gabriel y Agua Amarga, han señalado fuentes ministeriales.

Con esta resolución, se confirma la decisión del Ministerio de Transportes de descartar electrificar y cambiar de ancho el tramo de la costa para encaminar de forma provisional los tráficos de mercancías mientras se construye la variante. En su lugar, las circulaciones de mercancías se desviarán por la línea de alta velocidad Murcia-El Reguerón, tal y como se comprometió el ministro Óscar Puente durante una de sus visitas a la ciudad de Alicante.

Las mejoras que vendrán

Aún quedan trámites por alcanzar pero este es otro paso significativo para:

- Mejorar las prestaciones de los servicios de Cercanías de la línea C1 Alacant-Terminal – Murcia del Carmen.

- Aumentar la capacidad operativa y la funcionalidad de la Red Arterial Ferroviaria de Alicante y su integración en el Corredor Mediterráneo.

- Crear una conexión ferroviaria directa con el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

- Desmantelar la vía de la costa, eliminando la barrera urbanística para abrir la ciudad de Alicante al mar, ha precisado el ministerio.

Estructura en fases

La fase- I está concebida para dar servicio al Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, con una estación en el mismo. Este tramo está en la fase de redacción del proyecto constructivo. La fase II dará continuidad a la Fase I, hasta llegar a la estación de Alacant-Terminal.

El Ministerio ya emitió el 29 de mayo de 2026 la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto

ambiental favorable al proyecto. La documentación completa de la solución aprobada se encuentra disponible en la web del Ministerio de Transportes.