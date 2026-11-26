La exvicepresidenta de la Generalitat y candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia, Mònica Oltra, defenderá al concejal de la formación valencianista en Alicante demandado por el alcalde, Luis Barcala, por difamación en el caso de las viviendas públicas de Les Naus y por el que le reclama 50.000 euros.

El concejal Rafa Mas ha denunciado lo que ha considerado una "persecución política" del alcalde con esta demanda y tras el requerimiento notarial que recibió en su propio domicilio hace unos meses.

"Desde que estalló el escándalo, lo único que hemos hecho es solicitar información, impulsar una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido, exigir garantías para que no vuelva a suceder y señalar las responsabilidades políticas", ha señalado Mas.

El regidor ha destacado que "Compromís ejerce una oposición firme e incómoda para el Partido Popular", algo a lo que, a su juicio, "no están acostumbrados".

Demanda por difamación

En la demanda, Barcala le reclama 50.000 euros de indemnización por difamación al afirmar Mas en varias ocasiones que el alcalde sabía con anterioridad del escándalo de Les Naus, en el que su concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, tuvo que dimitir al ser una de las adjudicatarias, y al señalarle como máximo responsable político, según la explicación del regidor de Compromís en un encuentro con los medios este jueves en el Ayuntamiento.

Mònica Oltra asumirá la defensa jurídica de Rafa Mas, que será sufragada en su totalidad por Compromís, mientras que el concejal se ha preguntado quién está pagando la demanda del alcalde, si él mismo o el Ayuntamiento.

"Pocas personas saben mejor que Mónica lo que supone sufrir lo que consideramos una persecución política a través de los tribunales", ha destacado Mas, quien ha añadido que "para mí es un orgullo contar con su defensa y su experiencia".