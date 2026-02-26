Un total de 735 originales concurren al Premio Azorín de Novela 2026 dotado con 45.000 euros

La Diputación de Alicante y Editorial Planeta concederán el próximo jueves 5 de marzo el Premio Azorín de Novela 2026, dotado con 45.000 euros para la obra ganadora. Un total de 735 novelas procedentes de España y del extranjero concurren este año al galardón internacional, estableciendo un nuevo récord de participación, según han informado fuentes de la institución provincial.

El jurado de la presente edición está compuesto por el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, que actuará como presidente, los escritores Reyes Calderón, Juan Eslava Galán y Luz Gabás, el doctor en Filología Hispánica y crítico literario, Jaime Mas, el escritor y crítico literario, José Ferrándiz y la directora de Editorial Planeta, Belén López Celada. Amparo Koninckx Frasquet, secretaria general de la Diputación, actuará como secretaria sin voto.

La ceremonia, que se celebrará en la Sala Sinfónica del ADDA, podrá seguirse en directo en las cuentas de Youtube de Editorial Planeta, PlanetadeLibros y Diputación de Alicante, así como en la red social X, a través de la etiqueta #azorin2026.

Procedencia de las novelas

De las 735 novelas que se han presentado, 121 corresponden a España, mientras que 44 proceden de América del Norte, 76 de América del Sur y 4 de América Central. Un total de diez llegan de Europa, una de Asia y 479 no se especifica la procedencia.

De las que corresponden a España, el reparto de trabajos originales es el siguiente: A Coruña (2), Albacete (2), Alicante (4), Asturias (7), Barcelona (15), Bizkaia (4), Cádiz (3), Cantabria (1), Cáceres (4), Ciudad Real (1), Córdoba (2), Gipuzkoa (4), Granada (4), Illes Balears (1), Jaén (3), Las Palmas (4), Lugo (2), Madrid (34), Murcia (2), Palencia (1), Pontevedra (1), Santa Cruz de Tenerife (2), Sevilla (2), Tarragona (2), Toledo (1), Valencia (3), Valladolid (3), Zamora (1), Zaragoza (6).

La Diputación ha puesto ya a disposición del público general las invitaciones para asistir a la entrega del Premio Azorín de Novela 2026. Las entradas pueden solicitarse, vía online, a través del correo electrónico taquilla.adda@diputacionalicante.es, indicando nombre y apellidos. Se entregará un pase por persona y solicitud, según el orden de recepción del mail, hasta completar el aforo de la Sala Sinfónica.