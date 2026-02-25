Alicante anuncia que el nuevo Plan General triplicará la superficie de zonas verdes con seis nuevos parques de gran tamaño

La ciudad de Alicante triplicará su superficie de zonas verdes, con seis nuevos parques de grandes dimensiones en el Plan General Estructural (PGE) y dos principales apuestas: el Parque Periurbano Lagunas de Rabasa, con 152,39 hectáreas, y el Parque Agrario de la Huerta de Alicante, con 123,18 hectáreas.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ultima la tramitación del Borrador y Documento Inicial Estratégico del PGE, el documento urbanístico más importante para la ciudad de los últimos 39 años, que define y regula el desarrollo social y económico de Alicante así como la dotación de infraestructuras, dotaciones y espacios libres para los próximos 20 años. El Ayuntamiento tiene previsto iniciar en marzo un proceso de divulgación y participación en el que se darán a conocer y se debatirán los proyectos incluidos en el PGE, entre los que se encuentra la propuesta de desarrollo de nuevos parques de red primaria, cuyas conclusiones se incorporarán al Borrador del plan.

"El Plan General Estructural de Alicante es una apuesta sin precedentes por la ampliación y mejora de las zonas verdes y el patrimonio natural del municipio, con seis nuevos parques de escala municipal”, señala el concejal de Urbanismo, Antonio Peral. “Cuando diseñamos nuestro modelo de ciudad para los próximos 25 años, teníamos claro que una de las grandes estrategias sería convertir Alicante en una ciudad más verde y sostenible y así lo hemos plasmado en el Borrador del PGE, triplicando las zonas verdes y apostando por la creación de grandes parques”, añade Peral.

"El PGE sienta las bases de un nuevo Alicante, que protege y pone en valor el patrimonio paisajístico del que dispone, en vez de ponerlo en riesgo o hacerlo desaparecer con otros desarrollos urbanísticos, porque queremos un Alicante con grandes parques entendidos como espacios públicos de cohesión social, como pulmones de la ciudad y como elementos de resiliencia y protección frente al aumento de la temperatura y las inundaciones”, señala el edil de Urbanismo.

Seis nuevos parques de red primaria

Alicante cuenta en estos momentos con 12 parques y zonas verdes de red primaria, es decir, aquellos que por su dimensión, ubicación, capacidad funcional o ámbito de influencia superan las dimensiones de barrio. Estos parques tienen una superficie total de 139,53 hectáreas.

El PGE contempla la creación de seis parques nuevos, con una superficie total de 349,23 hectáreas, lo que significa que con estas incorporaciones Alicante triplicará su superficie de parques de red primaria hasta alcanzar las 488,76 hectáreas. Esto supone una ratio de 11,10 m² por habitante (teniendo en cuenta el crecimiento poblacional previsto), muy superior a la ratio mínima establecida por el marco territorial y urbanístico en la Comunidad Valenciana, que es de 5 m² por habitante.

Este hito se consigue fundamentalmente gracias a la creación de dos grandes parques públicos: el Parque Lagunas de Rabasa y el Parque Agrario de la Huerta de Alicante. Solo el primero de ellos ya es mayor que toda la superficie de parques existente actualmente en la ciudad.

Además de los parques Lagunas de Rabasa y Agrario de la Huerta, aparecen los nuevos parques públicos Lomas de Garbinet, con 35,74 hectáreas; Lomas de Pino Ruaya, entre Vistahermosa y Santa Faz, con 28,52 hectáreas; Cerro de las Balsas, en Nueva Albufereta, con 5,87 hectáreas; y Parque Central, con 3,53 hectáreas.

Los nuevos parques públicos y zonas verdes estarán distribuidos por toda la ciudad e interconectados entre sí, con los ya existentes y con los barrios de Alicante a través de una red de corredores verdes, de forma que todos los alicantinos tengan un parque a una distancia máxima de su vivienda de 1.000-1.200 metros.

Parques de la red primaria en el nuevo PGE | ayuntamiento de alicante

Protección frente a inundaciones y del litoral

Tanto el Parque Lagunas de Rabasa como el Parque Agrario de la Huerta se configuran como dos grandes parques estructurales que se apoyan directamente en los cursos naturales de agua -barranco de las Ovejas y barranco de Lloixa-, convirtiéndose en infraestructuras clave para la gestión de las escorrentías pluviales del municipio, incrementando la resiliencia de Alicante en caso de fuertes precipitaciones, evitando inundaciones y protegiendo el frente litoral de la contaminación arrastrada por las lluvias.

En ambos casos, el objetivo es crear un sistema de retención, acumulación y laminación de agua mediante la implantación de infraestructuras tipo dique, así como una red de conducciones e interceptores capaces de desviar el agua procedente de los barrancos y cuencas adyacentes hacia los parques.

Dentro del modelo urbano definido por el PGE, las zonas verdes de red primaria actúan como:

- Estructura de soporte ambiental de la ciudad, contribuyendo a la mitigación del clima urbano, la mejora de la calidad del aire, la absorción de CO2, así como infraestructuras de resiliencia climática, esenciales para la gestión del agua de lluvia.

- Elementos articuladores entre barrios, favoreciendo recorridos peatonales continuos y movilidad no motorizada.

- Espacios de cohesión social, que ofrecen equipamientos verdes capaces de atender a toda la población municipal.

- Ámbitos de protección y preservación paisajística, especialmente cuando se sitúan junto a espacios naturales, laderas, ramblas o áreas agrícolas de interés, o incluso engloban los mismos.