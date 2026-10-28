Toni Pérez destaca la labor colectiva de conocimiento, innovación y aprendizaje de la Red de Entidades Locales

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha participado en la apertura institucional de la jornada sobre la ’Coherencia de las políticas locales desde la Agenda 2030’ que se celebra en el Palacio de Congresos de Huesca entre hoy y mañana. Durante la sesión, que se enmarca dentro de la VI Asamblea de la Red de Entidades Locales Agenda 2030, el responsable institucional ha comentado que durante los próximos días “hablaremos de gobernanza multinivel, de juventud, de innovación, de comunicación y de informes voluntarios locales”.

No obstante, según ha recalcado, “hablaremos, sobre todo, de cómo conseguir que nuestras administraciones estén mejor preparadas para los retos que ya tenemos y para aquellos que todavía no conocemos”.

Asimismo, el presidente ha puntualizado que el objetivo es avanzar desde una red colaborativa que comparta experiencias y genere soluciones. “Detrás de las más de 850 entidades locales que hoy integran este ente existe una extraordinaria capacidad colectiva de conocimiento, innovación y aprendizaje”, ha comentado Toni Pérez, quien ha insistido en que la responsabilidad es “aprovechar ese potencial para responder mejor a los retos comunes de nuestros territorios”.

El responsable institucional, como presidente de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ha compartido parlamento de inauguración de este encuentro con la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, el director general de Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, David Perejil, y el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, Luis Martínez-Sicluna.

Tras la apertura del cónclave, la jornada ha contado con diversas mesas redondas que han versado sobre la coherencia de las políticas locales en la dimensión multinivel o la implicación de la juventud en las acciones de la Agenda 2030, así como diversos paneles experienciales relacionados con informes voluntarios locales.

“Queremos que cualquier entidad local, con independencia de su tamaño o de sus recursos, encuentre en esta red un espacio donde aportar, aprender y avanzar”, ha aseverado el presidente de la Diputación, al tiempo que ha insistido en que las cifras reflejan el crecimiento alcanzado, “pero el verdadero valor de esta red está en las personas que comparten, preguntan, prueban, colaboran y están dispuestas a aprender unas de otras”.

Actualmente, tal y como ha apuntado Toni Pérez, la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 cuenta con 855 integrantes, que representan a más del 68% de la población española, y es la entidad que mayor número de adheridos dispone de las redes constituidas dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Según ha trasladado, “el verdadero éxito es conseguir que formar parte de esta red sea útil para los grandes ayuntamientos que impulsan estrategias complejas, para las diputaciones que acompañan a decenas de pequeños municipios y también para aquellas entidades locales con recursos más limitados que encuentran aquí herramientas, conocimientos y experiencias difíciles de desarrollar en solitario”.

Los asistentes de toda España en Huesca | Diputación de Alicante

Este foro de encuentro y debate proseguirá el jueves con otra rueda de paneles enfocados en la innovación como motor de transformación en las políticas de desarrollo sostenible y la comunicación como elemento de impacto.

Este jueves, tras las mesas de debate, se celebrará la VI Asamblea de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que presidirá Toni Pérez.