La señorita de Trevélez de Carlos Arniches ya reposa en una caja del Instituto Cervantes de Madrid

La Fundación Mediterráneo ha depositado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes el manuscrito original de La señorita de Trevélez, una de las obras fundamentales de Carlos Arniches y una de las piezas más destacadas del legado del dramaturgo que custodia la Fundación.

El manuscrito ha quedado depositado en la caja número 1507 junto a una pluma de Arniches y un retrato aportado por su familia, en un acto que ha reunido a representantes del Instituto Cervantes, la Fundación Mediterráneo y descendientes del escritor.

La iniciativa refuerza la difusión nacional del legado de Arniches y une simbólicamente Alicante, donde se conserva su archivo, y Madrid, la ciudad en la que desarrolló buena parte de su trayectoria.

La iniciativa incorpora así el nombre del autor al proyecto con el que el Cervantes conserva testimonios simbólicos de algunas de las figuras más relevantes de la cultura en español.

En el acto han participado la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero; Paloma Arniches, nieta del escritor; Joseba Barrón, bisnieto del autor; y el presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha intervenido mediante un vídeo desde Chile.

También han asistido como testigos de honor Íñigo de Barrón, bisnieto de Arniches; la directora de la Fundación Mediterráneo, Carmen Morales; el secretario de su Patronato, José María Ayala; y la responsable del Archivo de la Fundación Mediterráneo, Inés Chamón.

La nieta del dramaturgo, Paloma Arniches, ha señalado que era «un deseo» de la familia que alguna obra importante de Arniches fuese custodiada en Madrid. «Mi abuelo estará muy contento de que su legado ya esté aquí, en sus dos ciudades, Alicante y Madrid: que se recuerde y se valore esta obra demuestra que tiene una trascendencia importante», ha afirmado.

Una obra fundamental

Estrenada en 1916, La señorita de Trevélez es una farsa trágica en tres actos y una de las obras más reconocidas de Carlos Arniches. La historia parte de la cruel broma que un grupo de jóvenes ociosos organiza a costa de Flora de Trevélez en una pequeña ciudad de provincias para construir una crítica que trasciende el costumbrismo y aborda cuestiones como el machismo, las convenciones sociales o la crueldad colectiva.

Carlos Arniches desarrolló una extensa producción que atravesó géneros como el sainete, la tragedia grotesca, la comedia y la zarzuela. Inició su trayectoria ligado al costumbrismo madrileño y al género chico y dejó, además, títulos como El santo de la Isidra (1898), Los caciques (1919) o Es mi hombre (1921).

Con la incorporación del manuscrito de La señorita de Trevélez a la Caja de las Letras, la Fundación Mediterráneo continúa su labor de conservación, investigación y difusión de los legados culturales que custodia, favoreciendo que documentos fundamentales de la historia literaria española trasciendan el ámbito del archivo y vuelvan a ocupar un lugar activo en la cultura contemporánea.