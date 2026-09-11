Sant Joan D'Alcant inicia sus fiestas mayores en honor al Cristo de la Paz

Las Fiestas Mayores de Sant Joan d’Alacant 2026, en honor al Santísimo Cristo de la Paz, llaman de nuevo a la puerta. Todo preparado para que comiencen los días grandes de las Fiestas de Sant Joan, entre el 12 y el 16 de septiembre, días en los que las calles y plazas de este municipio se llenarán de fiesta, concordia y diversión. Unacifra récord de peñistas, superior a 2.300 personas, participará en todos los actos programados por el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, la Junta de Penyes, la Comisión de Fiestas Cristo de la Paz y la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz, las cuatro entidades que participan en la organización de unos festejos declarados Fiestas de Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana.

Para dar a conocer todas las novedades de las Fiestas del Cristo 2026, esta mañana ha tenido lugar una rueda de prensa en el ayuntamiento, en un acto donde han intervenido, además del alcalde de Sant Joan y concejal de Fiestas, Santiago Román, representantes de todas las asociaciones implicadas en la organización y desarrollo de los días grandes de fiestas. En la convocatoria han intervenido la presidenta de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz, Julia Pérez; la presidenta de la Comisión de Fiestas Cristo de la Paz, Juliana Giner; la presidenta de la Junta de Penyes, Saray Fornés; y los Pregoneros de las Fiestas del Cristo 2026, el grupo musical Los Sanguangos.

También han estado presente la Reina de las Fiestas del Cristo 2026, Ana Burillo Navarro; la Reina Infantil de las Fiestas del Cristo 2026, Victoria Bravo López; las Damas de Honor de las Fiestas del Cristo 2026, Ada Verdú Ruiz y Alba Rodríguez González; y las Damas de Honor Infantiles de las Fiestas del Cristo 2026, Carla Amor Onofre Carlymart del Valle Bethencort Mendoza.

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, ha agradecido la colaboración y el trabajo de todas las entidades implicadas en la organización de las fiestas, un trabajoque permite que ahora ofrezcamos unas fiestas muy participativas, abiertas a vecinos y visitantes de poblaciones cercanas. Román ha destacado que las “fiestas deben combinar la diversión y el respeto a los vecinos. Por eso es pedimos moderación con el volumen en las peñas cuando, a altas horas de la madrugada, ya hay muy poca gente en la peña”.

Pregón y sorpresas

El programa de actos se abrirá, de manera oficial, con el Pregón de Fiestas, previsto en la medianoche del sábado 12 de septiembre, un acto que, en opinión del alcalde, este año cuenta con unos “pregoneros excepcionales” como son el grupo musical Los Sanguangos.

La rueda de prensa ha contado con la participación de tres de los componentes de las dos formaciones con la que esta banda local ofrece sus conciertos, Los Sanguangos y Sanguacustic, David Bernal, Juan Antonio Juan y Vicente García. David Bernal ha adelantado que han preparado “un pregón divertido y participativo, donde lo pasaremos bien y donde habrá alguna sorpresa. Para nosotros, como santjoaners, como festeros, como músicos, es un orgullo enorme, y queremos devolver esa confianza con un pregón que será novedoso y que queremos que sirvan para comenzar de la mejor manera posible los cinco días de fiestas”.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Penyes, Saray Fornés, ha puesto en valor “el trabajo de todas las entidades festeras, la Cofradía, la Comisión, la Junta de Penyes y el Ayuntamiento de Sant Joan, un trabajo que repercute en el beneficio de todos, peñistas y vecinos. Quiero destacar que las Fiestas de Sant Joan son abiertas a todo el mundo, que las peñas hacen muchas actividades como tardeos o conciertos nocturnos, que son abiertas a toda persona que quiera asistir, las puertas están abiertas a todo el mundo”. Asimismo, Fornés ha resaltado el valor de las Reinas y Damas de las Fiestas, como elemento fundamental en las Fiestas Mayores de Sant Joan d’Alacant.

Por su parte, la presidenta de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz, Julia Pérez, ha invitado a toda la ciudadanía a participar en los actos religiosos, entre los que ha destacado la Alborada al Cristo (sábado 12, a las 24:00 horas), el acto que abre las fiesta que es “digno de ver”; la Ofrenda de Flores y Frutos (domingo 13, a las 20:30 h.) “una ofrenda preciosa y multitudinaria donde el pueblo se vuelca con flores al Cristo y frutos, convertidos en alimentos, para las personas más necesitadas”; y la Procesión con la imagen del Santísimo Cristo (lunes 14, 20:30 h.), que siempre tiene una afluencia muy destacada.

En esta misma línea, la presidenta de la Comisión de Fiestas Cristo de la Paz, Juliana Giner ha hecho hincapié en que “cualquier persona, que no hacen falta que pertenezca a ninguna peña o asociación, puede participar en la ofrenda, aportando flores o productos no perecederos”. Al igual que es la participación en el Concurso de Disfraces Infantiles (martes 15, 17:30 h.), es completamente libre, ya que “todos a todos los niños y niñas que vengan con su disfraz tendrán un regalo y merienda”. De algún modo, el objetivo es que “las fiestas se hacen entre todos y por eso animamos a todos los vecinos a que participen y disfruten de todas las actividades”.

Punto violeta y punto de salud

Asimismo, el alcalde Santiago Román ha recordado que las Fiestas del Cristo 2026 contarán, un año más, con un Punto Violeta y Punto Salud, impulsados por las Concejalías de Igualdad y Sanidad, dos servicios que “asesoran y ayudan a esas personas que se puedan enfrentar a un situación no agradable, y allí serán muy bien atendidas”. Ambos puntos estarán en la Plaça L’Ordana, donde están previstas las actuaciones que atraerán más público, las noches del sábado 12 y domingo 13 de septiembre. El horario del Punto Violeta será de 01:00 a 5:00 la madrugada del 12 al 13, y de 00:30 a 5:00 la madrugada del 13 al 14; y el del Punto Salud, de 00:30 a 4:30 horas esas mismas dos noches.

El objetivo de ambos puntos es fomentar unas fiestas en igualdad, sin agresiones sexuales, donde se imponga el consumo responsable y que cada persona, mayor de edad, actúe en consecuencia reduciendo los riesgos colaterales, para ellos o para otras personas. En el Punto Salud se fomentará la campaña de prevención del consumo de alcohol en menores, que lleva como lema ‘Con cabeza + fiesta’, donde se ha implicado el colectivo festero local. Los Puntos Violeta están financiados a través del Pacto de Estado, con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por el que se ha concedido en este ejercicio, para esta y otras acciones en prevención de violencia de género, 19.508,19 euros.