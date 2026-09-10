Expourbania en IFA Alicante presenta las soluciones en movilidad y gestión de los servicios urbanos de Vectalia

Vectalia participa en Expourbania, la feria de referencia para el desarrollo urbano, que se celebra del 15 al 17 de septiembre en IFA Alicante, donde presentará su amplia oferta de servicios destinados a dar respuesta a los principales retos a los que se enfrentan las ciudades actuales y a los desafíos que marcarán su evolución en los próximos años. Y es que la actividad de Vectalia va más allá de los autobuses, el grupo empresarial además de redes de transporte urbano, interurbano y discrecional gestiona también estaciones de autobuses, aparcamientos regulados en superficie (zonas azules), grúas municipales y parkings, reparto ecosostenible de última milla, así como servicios de limpieza especializada, mantenimiento integral, seguridad privada, servicios auxiliares o estaciones de servicio.

Servicio de reparto | Vectalia

El grupo empresarial mostrará una propuesta integral de servicios orientada a conectar, cuidar y transformar las ciudades, contribuyendo a mejorar aspectos clave como la movilidad, la sostenibilidad, la eficiencia y la calidad de vida de las personas. Durante la feria, Vectalia compartirá con administraciones públicas, empresas y profesionales su experiencia en la gestión de servicios urbanos y presentará las diferentes áreas que integran su propuesta.

Debates

Durante la feria, Vectalia ha organizado dos actividades paralelas. Un coloquio-debate que se celebrará el martes 15 de septiembre a las 11:30 horas sobre “La gestión integral de la movilidad. Mérida un caso de éxito” en el que intervendrán Cristina Moreno, delegada de Vectalia en emérita, y Raúl Cantero, director de Estudios y Licitaciones de Vectalia. Durante el coloquio, explicarán el modelo de gestión integral de la movilidad desarrollado en Mérida, donde Vectalia gestiona de manera coordinada diferentes servicios: el transporte urbano, el estacionamiento regulado (ORA), los aparcamientos municipales y el servicio de grúa municipal. Y el miércoles 16 de septiembre, a las 13:00 horas, tendrá lugar una mesa redonda moderada por Allan Khochman, director de Movilidad de Vectalia en la Comunidad Valenciana, en la que diferentes representantes municipales compartirán sus experiencias y perspectivas en torno a la movilidad urbana. Participarán Carlos de Juan, concejal de Movilidad Urbana, Vivienda y Juventud del Ayuntamiento de Alicante; Juanjo Berenguer, alcalde de El Campello; Silvia Ibáñez, concejala-delegada de Seguridad Ciudadana, Emergencias, Movilidad, Comercio y Mercados de Elda; y Vicente Gomis, concejal de Urbanismo, Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial, Actividades, Obra Pública y Transporte de Mutxamel que reflexionarán sobre “La innovación en la movilidad para la mejora del transporte público”.

Servicio de transporte | Vectalia

La participación en Expourbania permitirá a Vectalia poner en valor la capacidad del grupo para ofrecer soluciones integrales y coordinadas, adaptadas a las necesidades específicas de cada municipio y entorno urbano. Una visión que parte de la experiencia acumulada en la gestión de servicios públicos y privados y que busca favorecer modelos de ciudad más conectados, eficientes, accesibles y sostenibles.